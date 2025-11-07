Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО

Вітакер: візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це забагато

Посол США при НАТО Метью Вітакер завершив свій візит до України та зазначив, що ця поїздка «відкрила» йому очі. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це забагато. Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», – написав він.

Також Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки, на яких видно, що він провів зустрічі з українськими військовими та оглянув українські розробки, а також побував біля одного з зруйнованих Росією будинків.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер розповів про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Вітакер зазначив, що був радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, цього разу у Києві, і заявив про підтримку шляху до врегулювання «безглуздої» війни.

Раніше міністр оборони України повідомив про результати зустрічі з делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером, який 3 листопада прибув до України.

За словами Шмигаля, головною темою зустрічі були потреби України на зиму.