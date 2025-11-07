Головна Світ Політика
search button user button menu button

Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки
фото: x.com/USAmbNATO

Вітакер: візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це забагато

Посол США при НАТО Метью Вітакер завершив свій візит до України та зазначив, що ця поїздка «відкрила» йому очі. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це забагато. Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», – написав він.

Також Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки, на яких видно, що він провів зустрічі з українськими військовими та оглянув українські розробки, а також побував біля одного з зруйнованих Росією будинків.

Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО фото 1
фото: x.com/USAmbNATO
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО фото 2
фото: x.com/USAmbNATO

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер розповів про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

Вітакер зазначив, що був радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, цього разу у Києві, і заявив про підтримку шляху до врегулювання «безглуздої» війни.

Раніше міністр оборони України повідомив про результати зустрічі з делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером, який 3 листопада прибув до України.

За словами Шмигаля, головною темою зустрічі були потреби України на зиму.

Теги: НАТО посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
7 жовтня, 10:39
Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні
ISW: Росія готується до війни з НАТО
12 жовтня, 11:48
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Рютте не розповів подробиць про співпрацю НАТО та Молдови через Путіна, який слідкує за такими новинами
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця
16 жовтня, 05:23
У 2022 році президент призначив Куцевола послом України в Латвії
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
7 жовтня, 21:40
Російський атомний підводний човен «Юрий Долгорукий», 2013 рік
ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
27 жовтня, 19:00
Посол Василь Мирошниченко висловив глибоку вдячність кожному, хто продовжує підтримувати Україну
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
26 жовтня, 11:42
Захід не усвідомлює реальну загрозу Росії та її можливості
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
27 жовтня, 10:35
Пол Беллентайн зустрівся з президентом
Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів (фото)
5 листопада, 19:18

Політика

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак
Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри
Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту
Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту

Новини

Візит в Україну відкрив мені очі - посол США при НАТО
Сьогодні, 04:25
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua