«Дипломати в рясах». Посол України розповів про зростання впливу РПЦ в Чехії

Василь Зварич: «Коли з Чехії вислали 18 російських дипломатів, тут чомусь відразу зросла кількість російських релігійних діячів»

Росія намагається посилювати свій вплив у Чехії, зокрема через релігійні структури. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Чехії Василь Зварич.

За словами дипломата, російська пропаганда намагається використовувати принципи свободи слова для просування власних наративів, у тому числі через церковні інституції.

«У Чехії є категорія людей, які мають певні ностальгічні уявлення про Росію давніх часів, про радянську систему. Але такі люди є в кожному демократичному суспільстві, особливо в такому, яке пройшло шлях від фактично радянської системи до демократичної системи західного взірця», – зазначив посол.

Зварич зазначив, що впливи Росії присутні як у Російській православній церкві, так і в Православній церкві Чеських земель і Словаччини, через що їхня діяльність перебуває у фокусі уваги органів національної безпеки Чехії. Він також навів показовий приклад, який, за його словами, ілюструє непрямі методи російського впливу.

«Коли нинішній премʼєр-міністр Андрей Бабіш ще за своєї попередньої каденції, після російських терактів на складах з боєприпасами в чеському селищі Врбетіце, які мали місце у 2014 році, вислав з Чехії 18 російських дипломатів, чомусь відразу зросла кількість російських релігійних діячів у Чехії. Такий собі дивний збіг», – сказав дипломат.

Дипломат наголосив, що попри ці спроби, російській пропаганді буде складно суттєво вплинути на чеське суспільство.

Спецслужби Чехії ще у 2021 році отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також зазначив, що після зміни влади Прага зберегла стратегічне партнерство з Україною, продовжила участь у ключових оборонних ініціативах та підтримку в межах ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

Раніше стало відомо, що Чехія готує зміни до правил перебування українців із тимчасовим захистом, які передбачають посилення контролю та перевірок.