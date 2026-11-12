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Хусити атакували Саудівську Аравію ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Хусити атакували Саудівську Аравію ракетами
Уламки перехоплених балістичних ракет впали поблизу Мекки
фото: AP

Засоби протиповітряної оборони перехопили ракети та знищили їх, уламки впали в кількох місцях

Саудівська Аравія повідомила про падіння уламків двох балістичних ракет поблизу Мекки. Їх перехопили системи протиповітряної оборони королівства на тлі загострення протистояння між Ер-Ріядом та пов'язаним з Іраном єменським рухом хуситів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією саудівської цивільної оборони, ракети були запущені в напрямку регіону. Сили ППО виявили та знищили обидві цілі, однак їхні уламки впали в декількох місцях, зокрема поблизу села Сабуха.

Хусити раніше неодноразово відкидали звинувачення Саудівської Аравії в атаках на Мекку та Медіну – два найсвятіші міста ісламу. Представники руху заявляли, що їхні військові операції спрямовані виключно на військові та стратегічні об'єкти в інших районах королівства. Свою позицію щодо останнього інциденту вони поки не оприлюднили.

У заяві, опублікованій рано вранці в четвер, саудівська цивільна оборона назвала інцидент нападом на цивільну інфраструктуру та порушенням міжнародного гуманітарного права. У відомстві також заявили, що такі дії свідчать про небезпечний характер політики хуситського угруповання.

Хусити встановили контроль над столицею Ємену Саною у 2014 році. У відповідь наступного року Саудівська Аравія розпочала військову операцію, підтримавши міжнародно визнаний єменський уряд.

У 2022 році за посередництва Організації Об'єднаних Націй сторони домовилися про перемир'я, яке значною мірою зупинило бойові дії. Однак на початку цього року протистояння знову загострилося: хусити почали завдавати ракетних і безпілотних ударів по території Саудівської Аравії, а Ер-Ріяд відповів авіаударами по Ємену.

Подальша ескалація конфлікту створює загрозу для судноплавства через стратегічно важливу протоку Баб-ель-Мандеб. Вона з'єднує Червоне море з Аденською затокою та є одним із ключових морських маршрутів міжнародної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що російські розвідувальні супутники могли використовуватися для підготовки атак єменських хуситів та підтримуваних Іраном іракських угруповань на території Саудівської Аравії. Аналіз супутникової активності показав збіги між появою російських космічних апаратів над стратегічними об'єктами та ударами по них.

Теги: Саудівська Аравія ракета

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