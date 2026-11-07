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Кличко показав наслідки ракетного удару по Північному мосту в Києві (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кличко показав наслідки ракетного удару по Північному мосту в Києві (відео)
Наслідки удару по Північному мосту в Києві 7 листопада
скриншот з відео

Постраждали електромережі та п'ять вантажівок, рух транспорту мостом тимчасово перекрито

У Києві 7 листопада внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено Північний міст. У споруду влучили кілька ракет. Рух транспорту мостом тимчасово перекрито, а на місці працюють комунальні та дорожні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Кличко оприлюднив відео безпосередньо з місця удару, на якому показав наслідки атаки. За його словами, внаслідок влучань пошкоджено дорожнє покриття мосту, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила п'ять вантажних автомобілів, які перебували на парковці поблизу мосту.

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Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники», – повідомив міський голова.

За словами Кличка, фахівці усуватимуть пошкодження, спричинені ракетними влучаннями. На час проведення робіт рух транспорту мостом обмежено. Мер Києва додав, що додаткову інформацію про ситуацію на Північному мосту повідомлять згодом.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Повітряні сили попереджали про загрозу зі сходу, а згодом – про рух цілей у напрямку Києва, Полтави та Черкащини. Кличко повідомляв про вибухи в передмісті й закликав киян перебувати в укриттях: за його словами, ворог бив по об'єктах інфраструктури.

Через пошкодження енергетичних об'єктів ситуація з енергозабезпеченням Києва стала надзвичайно складною, повідомив міський голова. Це позначилося на роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики й комунальні служби працюють над тим, щоб відновити послуги для мешканців.

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Теги: російська ракета ракетна атака ракета міст Київ Віталій Кличко

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