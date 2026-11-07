Кличко показав наслідки ракетного удару по Північному мосту в Києві (відео)

Наслідки удару по Північному мосту в Києві 7 листопада
скриншот з відео
Постраждали електромережі та п'ять вантажівок, рух транспорту мостом тимчасово перекрито
У Києві 7 листопада внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено Північний міст. У споруду влучили кілька ракет. Рух транспорту мостом тимчасово перекрито, а на місці працюють комунальні та дорожні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Кличко оприлюднив відео безпосередньо з місця удару, на якому показав наслідки атаки. За його словами, внаслідок влучань пошкоджено дорожнє покриття мосту, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила п'ять вантажних автомобілів, які перебували на парковці поблизу мосту.
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