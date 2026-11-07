Кличко показав наслідки ракетного удару по Північному мосту в Києві (відео)

Постраждали електромережі та п'ять вантажівок, рух транспорту мостом тимчасово перекрито

У Києві 7 листопада внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено Північний міст. У споруду влучили кілька ракет. Рух транспорту мостом тимчасово перекрито, а на місці працюють комунальні та дорожні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Кличко оприлюднив відео безпосередньо з місця удару, на якому показав наслідки атаки. За його словами, внаслідок влучань пошкоджено дорожнє покриття мосту, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила п'ять вантажних автомобілів, які перебували на парковці поблизу мосту.

‼️Міський голова Києва Віталій Кличко показав пошкоджений Північний міст "Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів", - зазначив мер. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х