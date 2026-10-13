Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети

За даними KCNA, модернізація проводиться для переведення ракетного озброєння на високорозвинену технологічну основу

Північна Корея заявила про проведення успішного випробування тактичної балістичної ракети «з технічно оновленим важливим елементом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначається, що ракетне управління КНДР 12 жовтня провело випробувальний запуск тактичної балістичної ракети з метою перевірки результатів технічної модернізації важливого основного елемента.

За даними видання, модернізація проводиться для переведення ракетного озброєння на високорозвинену технологічну основу, що має призвести до суттєвого підвищення потужності та точності ракетних систем.

«Технічне оновлення важливого елемента, підтверджене цього дня, є великим успіхом», – додається у повідомленні KCNA.

Нагадаємо, Північна Корея повідомила про випробування балістичної ракети середньої дальності, до системи якої, за словами Пхеньяна, інтегрували штучний інтелект. За пуском спостерігав Кім Чен Ин, а державне агентство ЦТАК пов’язало його з тренуванням ракетників, які обслуговують «гіперзвукову стратегічну систему озброєння».

До слова, у жовтні Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР випустила невстановлений об’єкт у бік моря біля свого східного узбережжя.