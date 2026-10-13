Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
Ракетне управління КНДР 12 жовтня провело випробувальний запуск тактичної балістичної ракети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними KCNA, модернізація проводиться для переведення ракетного озброєння на високорозвинену технологічну основу

Північна Корея заявила про проведення успішного випробування тактичної балістичної ракети «з технічно оновленим важливим елементом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначається, що ракетне управління КНДР 12 жовтня провело випробувальний запуск тактичної балістичної ракети з метою перевірки результатів технічної модернізації важливого основного елемента.

За даними видання, модернізація проводиться для переведення ракетного озброєння на високорозвинену технологічну основу, що має призвести до суттєвого підвищення потужності та точності ракетних систем.

«Технічне оновлення важливого елемента, підтверджене цього дня, є великим успіхом», – додається у повідомленні KCNA.

Нагадаємо, Північна Корея повідомила про випробування балістичної ракети середньої дальності, до системи якої, за словами Пхеньяна, інтегрували штучний інтелект. За пуском спостерігав Кім Чен Ин, а державне агентство ЦТАК пов’язало його з тренуванням ракетників, які обслуговують «гіперзвукову стратегічну систему озброєння».

До слова, у жовтні Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР випустила невстановлений об’єкт у бік моря біля свого східного узбережжя.

Теги: Північна Корея ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сеул вимагає від Києва визнати домовленість про конфіденційність та офіційно вибачитися
Київ – Сеул: ставки підвищуються
4 жовтня, 11:25
Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня
Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня
3 жовтня, 05:50
Комплекс NMESIS призначений для ураження кораблів протикорабельними ракетами
США готують біля Тайваню військовий крок, здатний розгнівати Китай – Bloomberg
2 жовтня, 19:33
Наслідки російського удару по Академії наук в Києві
Коли атаки досягнуть піку? The Economist назвав критичний для Києва місяць
29 вересня, 22:00
Виробництво Dukachi у Києві повністю знищене після російського удару
Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
24 вересня, 12:36
Зеленський: Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон
Зеленський заявив, що Україна відправила полонених північнокорейських солдатів до Південної Кореї
24 вересня, 01:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 356 танків
Втрати ворога станом на 20 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
20 вересня, 06:59
Хто тепер працює на заводах Путіна і воює за нього
Путін будує Росію без росіян: заводи віддали корейцям, фронт – іноземцям
18 вересня, 18:48
Пхеньян заробляє на співпраці з Москвою мільярди доларів
Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes
14 вересня, 04:45

Політика

Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ
Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ
Путін висунув головну умову для мирних переговорів і завершення війни – Reuters
Путін висунув головну умову для мирних переговорів і завершення війни – Reuters
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
266K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сьогодні, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua