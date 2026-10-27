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Російська розвідка на службі хуситів? Журналісти з'ясували подробиці атак на Саудівську Аравію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська розвідка на службі хуситів? Журналісти з'ясували подробиці атак на Саудівську Аравію
Озброєні бойовики єменського руху хуситів могли використовувати російські розвіддані для атак на Саудівську Аравію
фото: ЕРА

Перед ударами по стратегічних об'єктах Саудівської Аравії над ними фіксували підвищену активність російських супутників

Російські розвідувальні супутники могли використовуватися для підготовки атак єменських хуситів та підтримуваних Іраном іракських угруповань на території Саудівської Аравії. Аналіз супутникової активності показав збіги між появою російських космічних апаратів над стратегічними об'єктами та ударами по них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Associated Press.

За інформацією журналістів, у вересні підтримувані Іраном угруповання здійснили кілька високоточних атак на важливі об'єкти Саудівської Аравії. Серед цілей були насосні станції стратегічного нафтопроводу та військова авіабаза.

Розслідування показало, що за кілька днів до цих ударів над відповідними районами пролітали російські розвідувальні супутники.

Приватна компанія Aurorah Geosignal Intelligence, яка спеціалізується на геопросторовій розвідці, проаналізувала 40 ракетних і безпілотних атак на Саудівську Аравію, здійснених із 1 липня до 19 жовтня.

Аналітики виявили, що в усіх досліджених випадках російські державні та військові супутники проходили над районами атак протягом кількох днів до або після ударів. «Ми виявили 100% збіг між активністю супутників та ударами», – заявив засновник компанії Наваф Обейд.

Водночас сам по собі збіг супутникових прольотів із часом атак не доводить, що Росія безпосередньо передавала бойовикам координати цілей. Однак співрозмовники AP вказують на можливий обмін розвідувальною інформацією між Москвою, Тегераном та союзними Ірану угрупованнями.

Троє посадовців повідомили агентству, що хусити та інші підтримувані Іраном формування отримували користь від російських розвідувальних даних, а також китайських можливостей.

За їхніми словами, іранські радники аналізували отриману інформацію та передавали її союзним угрупованням для використання під час бойових операцій.

Однією з найважливіших атак став удар 10 вересня по нафтопроводу «Схід – Захід» у Саудівській Аравії. Тоді безпілотники, запущені з території Іраку, уразили три критично важливі насосні станції.

Цей нафтопровід має стратегічне значення, оскільки дозволяє транспортувати нафту до узбережжя Червоного моря, оминаючи Ормузьку протоку, судноплавство в якій опинилося під загрозою через дії Ірану.

Приблизно через тиждень хусити завдали удару по авіабазі короля Фахда в місті Таїф. Унаслідок атаки поблизу ангарів було пошкоджено винищувач Eurofighter Typhoon, який належить військово-повітряним силам Італії.

За даними Aurorah Geosignal Intelligence, в обох випадках кількість російських супутників, що проходили над районами цілей протягом 72 годин до та після ударів, була приблизно на 50% більшою порівняно з липневими показниками.

Наваф Обейд також повідомив, що подібну закономірність аналітики спостерігали під час дослідження іранських атак на американські військові бази на Близькому Сході.

Журналісти AP нагадують, що Росія та Іран тривалий час співпрацюють у військовій сфері, зокрема обмінюються технологіями безпілотників. Американські та європейські посадовці раніше повідомляли про передавання Росією розвідувальної інформації Ірану.

Оприлюднені результати аналізу можуть свідчити про ширше використання російських розвідувальних можливостей на Близькому Сході, однак конкретний механізм передавання даних і ступінь участі Москви в окремих атаках залишаються предметом з'ясування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія розглядає можливість військових дій проти хуситів, наступ яких створив загрозу судноплавству в Червоному морі. За наявною інформацією, Ер-Ріяд обговорював можливість спільних дій із єменськими силами проти підтримуваних Іраном угруповань.

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Теги: Саудівська Аравія росія космос

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