Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 450 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 31 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 588 170 (+1 670) осіб;

танків – 12 450 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 620 (+3) од.;

артилерійських систем – 51 739 (+19) од.;

РСЗВ – 2 247 (+1) од.;

засобів ППО – 1 730 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 045 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 590 661 (+1 663) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 168 480 (+206) од.;

спеціальної техніки – 4 860 (+0) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 31 жовтня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на

31.10.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD) Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 140

(крилаті ракети) ~ $15,42 млрд

(за середньою ціною $3 млн за ракету) «Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн «Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн «Точка-У» (тактична ракета) $300 тис. «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 590 661

(БПЛА операт.-тактич.) ~ $17,72 млрд

(при розрахунку $30 тис. за одиницю) Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 452

(літаків) ~ $13,56 млрд

(при середній вартості $30 млн за літак) Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн Су-25 (штурмовик) $11 млн Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356

(гелікоптерів) ~ $5,34 млрд

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер) Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 450

(танків) ~ $31,13 млрд

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 51 739

(артсистем) ~ $77,61 млрд

(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 620

(ББМ) ~ $15,37 млрд

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис. Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 730

(засобів ППО) ~ $25,95 млрд

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35

(кораблі / катери) ~ $2,1 млрд

(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2

(підводні човни) $600 млн * Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1711-й день повномасштабної війни в Україні.