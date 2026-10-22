Хусити заявили про удар по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії

Хусити вразили низку об'єктів

Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів завдало удару по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії. Про це повідомив офіційний представник збройних сил руху Ях’я Сарія, передає «Главком» з посиланням на iribnews.

«У ході сьогоднішніх операцій було завдано точного удару по будівлі міноборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді», – заявив Ях’я Сарія.

Також представник збройних сил руху додав, що хусити атакували об’єкти нафтогазової компанії Aramco в Янбу та міжнародні аеропорти в Даммамі та Абхі.

За даними Reuters, у результаті нападу на міжнародний аеропорт імені короля Фахда у східному нафтовому центрі Саудівської Аравії – місті Даммам – у середу ввечері загинули двоє людей і вісім отримали поранення.

Окремо, у середу загинули дві людини після того, як саудівські засоби протиповітряної оборони перехопили безпілотник, який намагався вразити об’єкт на нафтовому родовищі «Шайба» компанії Aramco, розташованому за сотні кілометрів на південний схід.

Раніше підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Зокрема, напередодні єменські хусити заявили про ракетний удар по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії. Після атаки на стоянці загорівся пасажирський літак державної авіакомпанії Saudia Airlines, а кілька міжнародних перевізників призупинили рейси до Ер-Ріяда.