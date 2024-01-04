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Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву
фото з відкритих джерел

Китай субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні президентських та парламентських виборів

Уряд Тайваню документує всі можливі спроби Китаю втрутитися у вибори, які відбудуться наступного тижня, і опублікує свій аналіз невдовзі після голосування. Про це повідомляє Reuters.

В уряді також впевнені, що Китай чинить військовий та економічний тиск, а також субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні президентських та парламентських виборів, які відбудуться 13 січня.

«Тайвань вживає заходів щодо протидії втручанню Китаю та документує свій досвід. Аналіз буде опублікований невдовзі після виборів після консультацій з міжнародними експертами», -–заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Управління у справах Тайваню в Китаї назвало вибори на Тайвані «чисто внутрішньою справою Китаю» і заявило, що правляча Демократична прогресивна партія намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.

Міністр закордонних справ підкреслив, що якщо Китаю вдасться вплинути на результат голосування, вони можуть застосувати подібні тактики до інших демократичних країн для підтримки свого бачення міжнародного порядку.

Раніше повідомлялося, що китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

До слова, Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Про це пише Reuters. Повідомляється, що дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що  було виявлено дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

Теги: міністр вибори Китай президент Тайвань Сі Цзіньпін

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