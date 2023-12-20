Головна Думки вголос Марина Данилюк-Ярмолаєва
search button user button menu button
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Кілька думок за мотивами прес-конференції президента

glavcom.ua
Зеленський провів підсумкову пресконференцію
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Жартів і смішків, як у минулі рази, вже не було

Розмова Зеленського явно готувалась заради меседжів на західну аудиторію. Тому максимум уваги було саме до іноземних ЗМІ, наші були тими дівчатами із бек-вокалу, які підтанцьовують в спідницях і періодично наспівують в мікрофон: «ууу, ааа!»

Задумка непогана, з огляду, щоб нагадати Конгресу про потребу допомоги, допоки тамтешні обранці не поїхали кататись на лижах в Аспен під «олл ай вонт фор крістмас із ю».

Наші журналісти були слабкі. Кілька заздалегідь узгоджених питань, на які президент відповів чітко і з цифрами. Готувався.

Інна Ведернікова – автор Дзеркала тижня, чудова журналістка. Але від хвилювання дещо заплуталась у формулюванні, тому це дало привід Зеленському викрутитися і навіть трохи бути пихатим, навіть звинуватити її в нефаховості. А саме: «важливо бути начитаною людиною, але треба бути розумною….». Це вкрай негарно.

Стосовно пасажу його, що «його ніхто не попереджав про закон 5655», тут президент набрехав. Бо 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію під назвою «Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство», де застеріг щодо підписання президентом містобудівної «реформи» (проєкт 5655).

Ось тут доказ із скріном. Там є прізвище Зеленський.

До слова, президент не в курсі, що комітет Іонушаса та Радіної – це два різні комітети. Це дивує, бо обоє з президентської партії Слуга народу. І як би працюють уже п’ятий рік!

Дуже кумедна була спроба турецького журналіста урівняти війну в Україні з Палестиною. Це цілком вкладається в нову політику Ердогана. Загалом Зеленський викрутився з незручного питання.

Команду міняти він не буде. 

Загалом прес-конференція була дуже нудна, не цікава, пластикова.

До речі, зацініть, що жартів і смішків, як на минулих уже не було.

«Я не тряпка» – новий мемчик.

Щодо конфлікту з Залужним. «Селфі ще встигнемо зробити»...

Читайте також: Мобілізація, блокада кордону, Залужний… Підсумки-2023 від президента Зеленського
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: президент ЗМІ журналіст Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Закон про мобілізацію жінок не підпишу», – лаконічно відповів президент
Мобілізація жінок. Зеленський розставив крапки над «і»
Вчора, 19:58
Володимир Зеленський дає велику пресконференцію
Зеленський розповів про новий план мобілізації
Вчора, 18:19
Зеленський прибув у Конгрес США
Зеленський прибув у Конгрес США
12 грудня, 16:25
Публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
7 грудня, 16:23
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив в Інституті миру США
Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США
6 грудня, 00:50
Лідер більшості в американському Сенаті демократ Чак Шумер
Лідер Сенату США призначив голосування щодо допомоги Україні
5 грудня, 06:50
У Києві вночі 25 листопада працювала ППО
Reuters показало відео роботи ППО в Києві. Реакція Повітряних сил
26 листопада, 11:37
Очкується, що сьогодні по всій Грузії відбудуться мітинги
Партія Саакашвілі хоче побудувати нову державу в Грузії
23 листопада, 16:44
Путін вирішив продати частину зерна до Алжиру
Росія знайшла, як позбутись 2,5 млн тонн пшениці
21 листопада, 15:27

Марина Данилюк-Ярмолаєва

Кілька думок за мотивами прес-конференції президента
Кілька думок за мотивами прес-конференції президента
Що не так з премією «Людина року» від журналу Time
Що не так з премією «Людина року» від журналу Time
«Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?
«Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?
Чому важливо випускати депутатів від опозиції за кордон
Чому важливо випускати депутатів від опозиції за кордон
Чому наше телебачення толерує меншовартість?
Чому наше телебачення толерує меншовартість?
Воїни рано чи пізно повернуться додому. Чи будуть якісні зміни у тилу?
Воїни рано чи пізно повернуться додому. Чи будуть якісні зміни у тилу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
27K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
19K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
18K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
17K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
9635
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua