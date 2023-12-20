Кілька думок за мотивами прес-конференції президента

Жартів і смішків, як у минулі рази, вже не було

Розмова Зеленського явно готувалась заради меседжів на західну аудиторію. Тому максимум уваги було саме до іноземних ЗМІ, наші були тими дівчатами із бек-вокалу, які підтанцьовують в спідницях і періодично наспівують в мікрофон: «ууу, ааа!»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Задумка непогана, з огляду, щоб нагадати Конгресу про потребу допомоги, допоки тамтешні обранці не поїхали кататись на лижах в Аспен під «олл ай вонт фор крістмас із ю».

Наші журналісти були слабкі. Кілька заздалегідь узгоджених питань, на які президент відповів чітко і з цифрами. Готувався.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інна Ведернікова – автор Дзеркала тижня, чудова журналістка. Але від хвилювання дещо заплуталась у формулюванні, тому це дало привід Зеленському викрутитися і навіть трохи бути пихатим, навіть звинуватити її в нефаховості. А саме: «важливо бути начитаною людиною, але треба бути розумною….». Це вкрай негарно.

Стосовно пасажу його, що «його ніхто не попереджав про закон 5655», тут президент набрехав. Бо 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію під назвою «Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство», де застеріг щодо підписання президентом містобудівної «реформи» (проєкт 5655).

Ось тут доказ із скріном. Там є прізвище Зеленський.

До слова, президент не в курсі, що комітет Іонушаса та Радіної – це два різні комітети. Це дивує, бо обоє з президентської партії Слуга народу. І як би працюють уже п’ятий рік!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дуже кумедна була спроба турецького журналіста урівняти війну в Україні з Палестиною. Це цілком вкладається в нову політику Ердогана. Загалом Зеленський викрутився з незручного питання.

Команду міняти він не буде.

Загалом прес-конференція була дуже нудна, не цікава, пластикова.

До речі, зацініть, що жартів і смішків, як на минулих уже не було.

«Я не тряпка» – новий мемчик.

Щодо конфлікту з Залужним. «Селфі ще встигнемо зробити»...