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Роман Шрайк Журналіст

Якщо завтра Трамп. Яке майбутнє чекає на Україну

glavcom.ua
«Україну почнуть садити за стіл переговорів із Росією»
фото: reuters

Друге пришестя путінського товариша не принесе нам нічого хорошого – це якщо дуже коротко

Я вже писав, що вважаю перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року цілком реальною.

Давайте розповім про свої уявлення, що це за такий план у Трампа, щоб «закінчити війну за один день».

Звичайно, жодної впевненості, що план взагалі існує, немає, але з огляду на закоханість екс-президента в автократів та максимальне протистояння допомоги Україні в середовищі конгресменів-трампістів, припустити майбутнє нескладно.

Президент Трамп оголосить, що жодної допомоги Україні більше не буде, пообіцяє Путіну, що не буде проти окупації українських територій, та зніме санкції. Україні – батіг, Путіну – прянічєк.

Збудуться страшилки, якими нас уже півтора роки лякають різноманітні дятли – Україну почнуть садити за стіл переговорів із Росією. Фантазії стануть дійсністю.

Далі можна припустити три сценарії:

1. Путін з якоїсь причини не погодиться з цією пропозицією.

Тоді Трамп може психанути та продовжити постачання зброї та іншу підтримку України.

Імхо, це малоймовірний розвиток подій, але всяке буває.

2. Путін погодиться, а Україна – ні.

Війна продовжиться, але без підтримки США вести її, м'яко кажучи, буде вкрай складно.

Варіант ймовірний, але, якщо не станеться дива, ми весь час стоятимемо перед тим самим жахливим вибором –продовжувати битися в знекровленому стані або йти на переговори.

3. І Путін, і українська влада погодяться.

Це буде принизливий для нас мир, тим більше, що в комплекті може йти відмова від вступу до НАТО та інших «демілітаризації».

Подібне серйозно знизить моральних дух українського суспільства. Депресія, внутрішня нестабільність тощо.

Загалом, зі значною ймовірністю у разі перемоги Трампа у нас залишиться контроль лише за тими територіями, які зможемо відвоювати на початок 2025 року. А то й менше, якщо війна продовжиться без підтримки США.

Звичайно, це все мої фантазії, і я радий помилитися. Але станом на цей момент це те, на що я чекаю від другого пришестя Трампа.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп

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Роман Шрайк

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