Лідер Китаю у новорічному зверненні заговорив про неминуче «воззʼєднання» з Тайванем

Китай вважає Тайвань своєю «священною територією»

Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче. Про це пише Reuters.

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Він також оголосив, що в цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ.

«Возз'єднання батьківщини є історичною неминучістю. Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов'язані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», – сказав Сі Цзіньпін.

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Китай вважає Тайвань своєю «священною територією», тому посилює військовий тиск, щоб підтвердити свої претензії на суверенітет над Тайванем.

Як зазначається, на Тайвані 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори. Китай висловлює невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню, який лідирує в опитуваннях.

Нагадаємо, Тайвань управляється своєю адміністрацією з 1949 року. За офіційною позицією Пекіна, яку підтримує більшість країн світу, Тайвань є одним із регіонів КНР.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Джо Байденом заявив, що материковий Китай не прагне возз'єднання з Тайванем із застосуванням сили. Цю позицію під час брифінгу, присвяченому переговорам, наголосив представник високого рангу адміністрації США. За його словами, Сі Цзіньпін також відреагував на повідомлення в США про те, що Китай готується до військових дій у 2027 або 2035 році, і висловив деяке роздратування з цього приводу.

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До слова, Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Про це пише Reuters. Повідомляється, що дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що було виявлено дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.