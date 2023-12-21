Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп намагається затягнути судовий процес в одній зі справ проти нього

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп намагається затягнути судовий процес в одній зі справ проти нього
Колишній президент США Дональд Трамп
фото: Reuters

Трамп хоче уникнути відповідальності за події після виборів у США у 2020 році

Колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів щодо негайного перегляду його заяви про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

Трамп звернувся до суду у відповідь на винятковий запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який у разі задоволення міг би зазначити політичну потребу в кримінальному імунітеті перед судом, навіть якщо суд нижчого рівня буде розглядати це питання.

Експрезидент США попросив суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд. Це може затягнути судовий процес та відкласти запланований на березень 2024 року початок судового розгляду його справи.

Адвокати Трампа в поданні зазначили, що спецпрокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, включаючи рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, «і поспішати вирішувати питання з нерозважливою безоглядністю». Суд повинен відхилити це запрошення у цей час.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп просив суд зняти з нього кілька кримінальних звинувачень у справі про втручання у вибори в Джорджії 2020 року. 

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах сфальсифікувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

Теги: вибори Дональд Трамп прокурор Колумбія президент запрошення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Україна опинилася у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни
21 листопада, 06:25
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
23 листопада, 01:51
Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
Сину Байдена висунуто нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
8 грудня, 06:30
Джо Байден і Дональд Трамп
Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців
9 грудня, 23:30
Президент заслухав доповіді міністрів та військового керівництва
Мобілізація, ротація та строковики: Зеленський повідомив деталі Ставки
24 листопада, 15:19
Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)
Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)
12 грудня, 21:02
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну
12 грудня, 23:14
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України
14 грудня, 01:35
Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube
Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд
15 грудня, 14:18

Соціум

Трамп намагається затягнути судовий процес в одній зі справ проти нього
Трамп намагається затягнути судовий процес в одній зі справ проти нього
ХАМАС відмовив у перемир'ї Ізраїлю та висунув нові вимоги – ЗМІ
ХАМАС відмовив у перемир'ї Ізраїлю та висунув нові вимоги – ЗМІ
Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії
Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
11K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
8505
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
8092
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
6679
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку
6247
«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти

Новини

В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua