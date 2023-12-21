Трамп намагається затягнути судовий процес в одній зі справ проти нього

Трамп хоче уникнути відповідальності за події після виборів у США у 2020 році

Колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів щодо негайного перегляду його заяви про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трамп звернувся до суду у відповідь на винятковий запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який у разі задоволення міг би зазначити політичну потребу в кримінальному імунітеті перед судом, навіть якщо суд нижчого рівня буде розглядати це питання.

Експрезидент США попросив суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд. Це може затягнути судовий процес та відкласти запланований на березень 2024 року початок судового розгляду його справи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адвокати Трампа в поданні зазначили, що спецпрокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, включаючи рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, «і поспішати вирішувати питання з нерозважливою безоглядністю». Суд повинен відхилити це запрошення у цей час.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп просив суд зняти з нього кілька кримінальних звинувачень у справі про втручання у вибори в Джорджії 2020 року.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах сфальсифікувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.