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Зеленський відповів, чи розпустить свою команду після низки скандалів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відповів, чи розпустить свою команду після низки скандалів
Володимир Зеленський
фото: glavcom.ua

За словами президента, його команда складається з 5-6 менеджерів

Президент Володимир Зеленський не може розпустити свою команду, оскільки під час війни вибори проводити не можна. Про це глава держави розповів на пресконференції.

У президента поцікавилися, що він може і має зробити, коли деякі чиновники використовують владу на користь собі, а не суспільству.

«Депутати мають займатися своєю роботою, бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається», – зауважив Зеленський.

Однак, попри це, він зазначив, що не може позбавитися своєї команди, яка складається з 5-6 менеджерів. За словами президента, у такому випадку Україна позбавиться ППО, чого не можна дозволити.

«Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. В час війни вибори проводити не можу», – пояснив Зеленський.

Водночас український лідер зазначив, що працює над зменшенням видатків уряду. «Я працюю над зменшенням видатків уряду, і хочу щоб він ще більше зменшився, щоб більше грошей ішли на фронт», – додав Зеленський.

Зазначимо, раніше журналіст Юрій Бутусов заявив: за допомогою корупційних схем, вибудуваних заступником глави Офісу президента Олегом Татаровим в правоохоронних органах, влада рятує своє оточення від будь-яких кримінальних справ, не даючи їм руху. Міжнародне агентство Reuters оприлюднило статтю, у якій нагадало про корупційні скандали за участю заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Його звинувачують у хабарях та махінаціях.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії «діячі». Єрмака називають «зеленим кардиналом» України. 

Нагадаємо, член фракції «Слуга народу» Олександр Маріковський шокований корупцією серед колег. Він зазначив, що військові обурені хабарництвом й закликав провести перевірку всередині фракції.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, президент Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, президент розповів про новий план мобілізації.

Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Теги: Володимир Зеленський

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