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Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Серед іншого Україна отримає 14 систем виявлення дронів

Сьогодні, 14 рудня, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.  До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

  • дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
  • три безпілотні машини для розмінування;
  • 14 систем виявлення дронів;
  • вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
  • вісім тягачів Zetros;
  • понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини.

Теги: Німеччина машини військова техніка розмінування Україна президент

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