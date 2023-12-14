Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Серед іншого Україна отримає 14 систем виявлення дронів
Сьогодні, 14 рудня, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.
Також Німеччина передала:
- дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- три безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини.
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