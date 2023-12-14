Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Серед іншого Україна отримає 14 систем виявлення дронів

Сьогодні, 14 рудня, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини.