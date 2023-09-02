Китай попередив США про «смертельні наслідки» через Тайвань

Китай вважає Тайвань невіддільною частиною своєї території та наполягає на принципі «одного Китаю»

Очільник дипломатичного відомства КНР засудив рішення США надати зброю Тайваню

Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. Про це повідомила державна газета КНР Global Times.

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Офіційна заява США свідчить про виділення $500 млн для зміцнення обороноздатності Тайваню і підвищення його безпеки в морі. Пекін був серйозно обурений використанням цього фонду для підтримки Тайваню.

«Якщо говорити про те, що дії США «приводять у лють Китай», то це занадто спрощує справу. Сильне невдоволення і жорстка протидія Китаю очевидні, але реакція Китаю на постійні провокації США, щодо тайванського питання не обмежиться одними заявами. Зі збільшенням кількості та інтенсивності методів втручання не можна ігнорувати бурю смертоносних наслідків для Тайваню, яка назріває і насувається», – йдеться в публікації.

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Китайське ЗМІ повідомляє, що представник МЗС КНР Ван Веньбінь наголосив, що Китай вважає Тайвань невіддільною частиною своєї території та наполягає на принципі «одного Китаю».

«Рішення США надати зброю китайському регіону Тайвань у межах так званого іноземного військового фінансування, що використовується для суверенних держав, серйозно порушує принцип «одного Китаю», – заявив Ван.

Крім того, очільник дипломатичного відомства КНР засудив рішення США надати зброю Тайваню і заявив, що це порушує міжнародне право, завдає шкоди миру і дає «невірні сигнали сепаратистським силам, які борються за незалежність Тайваню».

«У світі існує тільки один Китай, і Тайвань є невіддільною частиною його території. Тайванське питання – це виключно внутрішня справа Китаю, що не терпить втручання ззовні», – додав Ван.

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Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.