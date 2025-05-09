Очікування від нового папи Римського: «Зболена Україна чує ці слова як слова надії»

Вплив нового папи виходитиме далеко за межі релігійної сфери

Американський кардинал Роберт Превост, давній місіонер у Латинській Америці, який народився у Сполучених Штатах, був несподівано обраний папою Римським на конклаві кардиналів. Він став першим американцем, що очолив Католицьку церкву.

Що очікують в Україні від нового понтифіка?

69-річний Превост, уродженець Чикаго та 267-й понтифік, прийняв ім’я папа Лев XIV.

«Мир вам усім», – сказав він тисячам паломників та спостерігачів на площі Святого Петра у своїх першій публічній промові як очільник церкви, що налічує близько 1,4 мільярда вірян у всьому світі.

Він з’явився на центральному балконі базиліки Святого Петра більш ніж через годину після того, як з димаря Сікстинської капели піднявся білий дим – ознака того, що кардинали зробили свій вибір.

Площа Святого Петра вибухнула оплесками та вигуками радості, ознаменувавши вирішальний момент для цієї двотисячолітньої інституції.

Вплив нового папи виходитиме далеко за межі релігійної сфери, адже він перебирає на себе роль, що має значну дипломатичну та суспільну вагу.

Люди реагують на появу новообраного папи Лева XIV на балконі базиліки Святого Петра у Ватикані, четвер, 8 травня 2025 року фото: AP

Обрання нового Папи відбулося на тлі значної геополітичної нестабільності та зростаючих внутрішніх розколів у самій Церкві – обидва чинники вважаються ключовими в рішенні конклаву.

Папа звернувся до зібраних на площі Святого Петра італійською та іспанською мовами, але не англійською – на знак пошани до свого попередника, Папи Франциска, і до Перу, де він служив місіонером протягом 20 років.

«Привітання… всім вам і, зокрема, моїй улюбленій єпархії Чіклайо в Перу, де вірний народ супроводжував свого єпископа та розділяв віру», – сказав він іспанською.

Американці в натовпі були приголомшені й у захваті. У Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що це є «великою честю для нашої країни» – мати папу з Америки.

«Що може бути більшою честю?» – зазначив він. Президент додав: «Ми трохи здивовані, але щасливі».

Новообраний Папа Лев XIV вітає вірян і паломників на площі Святого Петра, невдовзі після свого обрання, 8 травня 2025 року фото: AP

Віцепрезидент Джей-Ді Венс, який є католиком, привітав папу Лева у дописі на платформі X, висловивши впевненість, що мільйони американських католиків та інших християн «молитимуться за його успішне служіння на чолі Церкви. Нехай Бог його благословить!»

Папа Лев, член Ордену святого Августина, має репутацію духовного лідера з міжкультурною харизмою і широко визнаний як постать, що виходить за межі національних кордонів. Єпископського сану він досяг під час служіння в Перу, а згодом отримав і перуанське громадянство.

Що це значить для України

Президент України Володимир Зеленський привітав папу Римського Лева XIV з обранням.

«Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян», – заявив він.

Він висловив надію на подальшу «моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру».

Глава українських греко-католиків Святослав Шевчук у вітальному зверненні звернув увагу, що перші слова нового понтифіка – «мир вам».

«Зболена Україна чує ці слова як слова надії та особливого Божого благословення. Святіший Отець Лев XIV висловив побажання, щоб ці слова «дійшли до всіх народів, до всієї землі». Ми щиро віримо, що новий Єпископ Рима стане для багатостраждального українського народу благовісником миру, який походить від Воскреслого Господа», – наголосив глава УГKЦ.

Черниця з Перу молиться під час промови новообраного папи Лева XIV у Ватикані, 8 травня 2025 року фото: AP

Новий понтифік буде розуміти Україну, висловив переконання у короткому відеозверненні архієпископ і митрополит Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк. І тут він провів паралелі з одним із його попередників, Левом XIII (1810-1903), адже Роберт Превост вирішив стати його послідовником. Нове ім’я часто вказує на стиль понтифікату і духовні пріоритети.

«Лев XIII – це папа соціальної доктрини. Це папа, який обійняв молодого Романа Шептицького. Це папа, який у час складних соціальних і великих проблем допоміг визначити основні орієнтири модерного соціального вчення Католицької церкви, – сказав Борис Ґудзяк. – Сьогодні ж це папа-американець, це папа з Перу, це папа, який буде нас розуміти».

Для України це може бути непоганий вибір, вважає український теолог Кирило Говорун, який називає нового папу компромісною фігурою, бо конклаву «вдалося поєднати лише Глобальний південь та Захід, з тяжінням все ж до Заходу».

Він також звертає увагу на спадщину Лева XIII, але оцінює її більш критично.

«Він став одним з апостолів хрестового походу проти модернізму і лібералізму, серед його головних ворогів була секуляризація та спроби ослаблення влади Римського престолу», зазначає професор Університетського коледжу Стокгольма, архімандрит Кирило Говорун у Facebook.

Папу Римського Франциска поховали 26 квітня у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він помер 21 квітня у віці 88 років після інсульту.