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Трамп планує продати Tesla через суперечку з Маском

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп планує продати Tesla через суперечку з Маском
Трамп тепер планує продати або подарувати автомобіль, який зараз припаркований біля Білого дому
колаж: glavcom.ua

Покупка автомобіля Tesla була демонстрацією підтримки бізнесу Маска

Президент США Дональд Трамп планує продати Tesla, що знаходиться в Білому домі, на тлі запеклої суперечки з Ілоном Маском. У березні Трамп придбав червону Tesla Model S, коли Маск ривіз до Білого дому низку автомобілів свого автопарку, щоб президент міг ознайомитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Як зазначає видання, ця покупка була демонстрацією підтримки бізнесу Маска в той час, коли його акції падали, а Трамп оголосив автомобіль «чудовим продуктом» і «найкращим, що тільки можна собі уявити».

Однак високопосадовець адміністрації повідомив NewsNation, що Трамп тепер планує продати або подарувати автомобіль, який зараз припаркований біля Білого дому та використовується персоналом.

Маск витратив сотні мільйонів доларів на передвиборчу кампанію президента, перш ніж обійняти керівну посаду в його уряді, але між ними виникли серйозні розбіжності, головним чином через розбіжності щодо законопроекту Трампа про податки та витрати.

У четвер Трамп припустив, що у мільярдера Tesla розвинувся «синдром психічного розладу Трампа», тоді як Маск запропонував оголосити йому імпічмент, і це призведе до рецесії в США.

У п'ятницю президент продовжив словесну війну, заявивши, що Маск «втратив глузд», незважаючи на те, що чиновники стверджували, що він «закінчив» їхню публічну сварку.

Нагадаємо, публічна сварка між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском переросла у «повномасштабну війну слів», яка стрімко дестабілізує політичний ландшафт країни. Розбіжності, що почалися з критики Маском бюджетного законопроєкту Трампа, загострилися до взаємних звинувачень, включаючи вимоги імпічменту та згадки про скандальну «справу Епштейна». 

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Теги: Tesla Model S Tesla Дональд Трамп Ілон Маск

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