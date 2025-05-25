У Китаї жінка отримала перелом перевернувшись уві сні

Рівень вітаміну D у жінки був на небезпечно низькому рівні, що призвело до пришвидшеного розсмоктування кісткової тканини

У Китаї 48-річна жінка з міста Ченду, провінція Сичуань, зазнала перелому кістки після того, як просто перевернулася уві сні. Про незвичний випадок розповів лікар Лун Шуан із відділення невідкладної допомоги лікарні традиційної китайської медицини у Сіньду, повідомляє «Главком» із посиланням на SCMP.

Медик пояснив, що жінка з дитинства майже повністю уникала сонячного світла: не носила відкритий одяг, ретельно користувалась сонцезахисним кремом і намагалася не з’являтися надворі без захисту. Внаслідок такого способу життя її організм мав критичний дефіцит вітаміну D, що спричинило важкий остеопороз і зробило кістки надзвичайно крихкими.

Наразі в Китаї набирає обертів мода на максимальний захист від сонця: жінки масово носять широкополі капелюхи, спеціальні маски, рукавички та легкий одяг, що захищає від ультрафіолету. Утім, фахівці застерігають –надмірна обережність може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Цзян Сяобін, провідний ортопед-хірург і вертебролог із Другої дочірньої лікарні Медичного університету Гуанчжоу, у відеозверненні наголосив, що повне закриття тіла від сонця шкодить організму. За його словами, з віком організм втрачає кісткову масу, і без вітаміну D, кальцію та фізичної активності цей процес лише прискорюється. Окрім того, ризик для кісткової системи зростає через малорухливий спосіб життя, куріння та надмірне вживання алкоголю.

Раніше ми писали про нове дослідження, проведене вченими з престижного Королівського коледжу Лондона, яке пролило світло на одну із прихованих небезпек сучасного способу життя. Виявляється, робота у нічну зміну, що призводить до збою циркадних ритмів, може прискорювати процес старіння м'язової тканини. Результати цього новаторського дослідження було опубліковано в Genetic Engineering and Biotechnology News, повідомляє «Главком».

Вчені пояснили, що кожна м'язова клітина має свій внутрішній годинник, який регулює добовий цикл пошкодження і відновлення білків. Вдень м'язи зазнають навантаження, а вночі відбувається очищення від пошкоджених білків, що сприяє їх відновленню.

Однак, коли цей природний ритм порушується, наприклад, при роботі в нічну зміну, процеси очищення сповільнюються, і шкідливі білки починають накопичуватися.