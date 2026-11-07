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Зеленський розкрив, що намагався пояснити Трампу про Путіна

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розкрив, що намагався пояснити Трампу про Путіна
Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі на полях 81-ї Генасамблеї ООН
фото: Getty images

Російський диктатор поважає лише сильну позицію, а добрі слова на його адресу не допоможуть завершити війну

Президент України Володимир Зеленський розповів, яку думку намагався донести до американського лідера Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, очільник Кремля поважає лише силу, тому для припинення російської агресії необхідні жорстка позиція США та потужна підтримка України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського журналісту CNN Джейку Тапперу.

Український президент наголосив, що для стримування Путіна важливі не лише конкретні дії Сполучених Штатів, а й публічні заяви американського керівництва. «Ми боремося за свободу і гинемо за свободу. Слова дуже важливі. Слова зі Сполучених Штатів, найбільшого захисника свободи, важливі. Підтримка важлива», – зазначив Зеленський.

За його словами, рішуча позиція Вашингтона може змусити російського диктатора переглянути свої наміри щодо продовження агресії. «Якщо будуть сильні слова проти Путіна та його агресії, якщо буде сильний пакет підтримки для України, Путін двічі, тричі, десять разів подумає, чи хоче він атакувати, чи, можливо, йому вже досить цієї війни», – заявив президент.

Зеленський пояснив, що саме цю думку він неодноразово намагався донести до Дональда Трампа та його команди. «Я завжди намагався донести цю думку до президента Америки, з усією вдячністю до нього та його команди: Путін поважає лише сильну позицію. Навіть якщо це позиція ворога, але вона сильна», – наголосив глава держави.

Президент також висловив переконання, що позитивні висловлювання про Путіна не здатні наблизити завершення війни. «Ми не можемо закінчити цю війну, говорячи про нього хороші речі. Ми це бачимо – війна триває вже п’ятий рік», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський під час Берлінської безпекової конференції заявив, що Дональд Трамп має вплив на Путіна, однак дипломатичних розмов недостатньо для завершення війни. На думку президента України, необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки її очільник не реагує на звичайні дипломатичні аргументи.

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Теги: США Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

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