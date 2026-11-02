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Зустріч Путіна і Трампа в Китаї. Пєсков розповів, чого чекати від саміту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зустріч Путіна і Трампа в Китаї. Пєсков розповів, чого чекати від саміту
Зустріч Путіна і Трампа залишилася під питанням
фото: АР

Кремль готує переговори російського диктатора із Сі Цзіньпіном, однак питання зустрічі з президентом США залишається відкритим

Російський диктатор Володимир Путін може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Водночас конкретних домовленостей про такі переговори наразі немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, російська сторона продовжує готувати програму перебування Путіна на міжнародному заході. Тому говорити про погоджений графік переговорів з американським президентом поки передчасно. «Програма перебування президента Путіна ще перебуває на стадії підготовки», – заявив представник Кремля.

Водночас Пєсков допустив можливість особистого контакту між Путіним і Трампом, якщо обидва політики перебуватимуть у Шеньчжені під час саміту.

За його словами, у такому разі російський диктатор та американський президент так чи інакше матимуть можливість поспілкуватися. Однак чи йтиметься про повноцінні двосторонні переговори або коротку розмову на полях заходу, у Кремлі наразі не уточнюють.

Окремо Пєсков прокоментував перспективу проведення тристоронньої зустрічі за участю Путіна, Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Він зазначив, що конкретних домовленостей про такий формат переговорів поки немає.

Натомість російська сторона вже готується до зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном. У Кремлі наголошують, що очікують на ці переговори, враховуючи масштаб співпраці між Москвою та Пекіном.

За словами Пєскова, Росія та Китай мають значний обсяг двосторонніх відносин, а особисті контакти їхніх лідерів традиційно передбачають обговорення широкого кола питань.

Зокрема, під час зустрічей Путін і Сі Цзіньпін проводять короткий аналіз стану російсько-китайських відносин, оцінюють поточну співпрацю та обмінюються думками про міжнародну ситуацію.

Пєсков підкреслив, що Москва очікує на майбутній контакт із китайським лідером. Водночас конкретний порядок денний переговорів поки не оприлюднений.

Нагадаємо, раніше Кремль заявляв, що розглядає можливість контактів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Зокрема, 21 жовтня російський диктатор порушив питання потенційної зустрічі з американським президентом під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

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Теги: переговори Сі Цзіньпін путін Дональд Трамп

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