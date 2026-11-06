Трамп назвав поганим закон про заборону російського палива, бо його підписав Байден

Трамп: Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно

8 березня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про запровадження повної заборони на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів

Дональд Трамп критично оцінив закон про заборону імпорту російського палива до США після того, як дізнався, що його підписав Джо Байден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Під час розмови в Білому домі один із журналістів звернув увагу президента на танкер із російським дизелем, який прямує до Сполучених Штатів, і нагадав про ухвалену у 2022 році законодавчу заборону на вивантаження такої сировини.

Трамп спочатку уточнив, чи йдеться про закон Джонса, але почувши ім'я свого попередника, назвав документ «досить поганим» та пообіцяв розібратися в питанні. Водночас очільник Білого дому не уточнив, чи планує його адміністрація змінювати або скасовувати чинну норму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.