Китай влаштував істерику через американський есмінець біля спірних островів

США провели уже другу операцію щодо забезпечення свободи судноплавства на Парасельських островах

Есмінець ВМС США Benfold пройшов уздовж Парасельських островів у Південно-Китайському морі, які є спірною територією між Китаєм, Тайванем і В'єтнамом. Пекін заявив, що такі дії «серйозно порушили суверенітет та безпеку» Китаю, повідомляє CNN.

Представник 7-го флоту ВМС США лейтенант Ніколас Лінго заявив, що це була друга операція щодо забезпечення свободи судноплавства на Парасельських островах. Аналогічну операцію USS Benfold проводив у січні. За словами Лінго, прохід есмінця «підтримав права, свободи та законне використання моря відповідно до міжнародного права».

Зазначається, що цією операцією кинуто виклик не тільки Китаю, але ще В'єтнаму та Тайваню, які також претендують на острови та вимагають, щоб військові кораблі запитували у них дозвіл на прохід або заздалегідь повідомляли про нього.

У ВМС США додали, що міжнародне право не дозволяє континентальним країнам, як Китай, встановлювати вихідні лінії навколо розрізнених груп островів, щоб подавати їх як єдину територіальну вимогу.

«З цими вихідними лініями Китай намагався претендувати на більшу кількість внутрішніх вод, територіальних вод, виключної економічної зони та континентального шельфу, ніж їй належить відповідно до міжнародного права», – зазначили в американських ВМС.

Пекін з таким трактуванням не згоден. Південне командування армії Китаю заявило, що попередило есмінець, щоб він залишив китайські «територіальні води». Там вважають, що дії ВМС США «серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю, підірвали мир та стабільність у Південно-Китайському морі».

Парасельські острови – це архіпелаг із приблизно 130 невеликих коралових островів. В останні 50 років архіпелаг перебуває у руках Китаю. На островах немає корінного населення – є лише китайські гарнізони чисельністю близько 1400 військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».

Також китайський міністр заявляв, що Китай «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність.