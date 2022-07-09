Який сигнал Китай повинен отримати від США? Роз'яснення ексглави ЦРУ та Пентагону

США мають окреслити для Китаю межі дозволеного, як це було зроблене для Росії

США мають окреслити для Китаю межу, яку той не повинен перетнути

Сполучені Штати своєю допомогою Україні послали чіткий сигнал Росії, що будуть протистояти диктаторським режимам у Європі. Такий же сигнал має отримати і Китай. Про це в інтерв’ю Kathimerini заявив колишній керівник міноборони США, ЦРУ та адміністрації президента Клінтона Леон Панетта, йдеться в матеріалі «Главкома» «Три сценарії розвитку війни в Україні від ексглави Пентагона та ЦРУ».

За словами Панетти, Пекін має отримати чіткий меседж від Вашингтона: «США співпрацюватимуть з нашими союзниками в Тихому океані, азіатськими країнами, Японією, Південною Кореєю, Австралією, Індією та іншими».

Тобто, пояснив колишній керівник ЦРУ, Китай має отримати чіткі зовнішньополітичні межі, за які не повинен виходити.

Панетта припустив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін припустився серйозної стратегічної помилки: «Спершу він підтримав Росію, а потім побачив, що російське вторгнення виявилося невдалим».

Тож тепер, за словами ексміністра оборони, президент Сі намагається бути обережним у наступних геополітичних кроках.

Нагадаємо, розвідка США дізналася, що Китай активізує операції впливу на американських чиновників.

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