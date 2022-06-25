Імперські амбіції: Китай готовий розпочати війну за Тайвань

Китай готовий повернути Тайвань до свого складу

Китай готовий повернути Тайвань до свого складу

Посол Китаю зазначив, що країна не вважає Тайвань незалежною державою

Посол Китаю у Франції Лю Шай заявив в інтерв'ю, що КНР готова повернути Тайвань будь-якими засобами, зокрема військовими, повідомляє Livre Noir.

Дипломат зазначив, що країна не вважає Тайвань незалежною державою, оскільки острів упродовж довгої історії входив до складу Китаю.

«Тайвань не є суверенною державою, він із давніх часів був невід'ємною частиною Китаю. Ми візьмемо Тайвань усіма засобами, зокрема військовими. Якщо ми не можемо об'єднати країну мирним шляхом, що можна зробити?», – заявив посол.

Це не перша заява представників китайської влади про готовність вести військові дії за Тайвань. Раніше офіційний представник Міноборони КНР У Цянь заявив, що армія готова зруйнувати всі спроби відокремити Тайвань від країни або здобути його незалежність від Пекіна.

Про підтримку та захист Тайваню у разі вторгнення китайської армії заявляв президент США Джо Байден. Він наголосив, що країна готова до військового втручання для підтримки існуючого статусу острова.

Нагадаємо, що офіційний китайський телеканал CCTV повідомив, що Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним наголосив на необхідності якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

Пресслужба Кремля виклала дещо іншу версію розмови двох лідерів, стверджуючи, що очільник Китаю підтримав агресію Росії в Україні.