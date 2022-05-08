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    Думки вголос

    Китай почав визначиться зі своєю позицією щодо агресії Росії проти України

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сі Цзіньпін був шокований війною в Україні? - Китай почав визначиться зі своєю позицією щодо агресії Росії проти України
    Сі Цзіньпін був шокований війною в Україні?

    Сі Цзіньпін усвідомлює репутаційну шкоду, яку завдають Китаю зв'язки з Росією

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    Наконец, и Си Цзиньпин шокирован войной в Украине, которая продемонстрировала ему, что дружба между Пекином и Москвой имеет ограничения в тот момент, когда западные союзники едины.

    Во всяком случае именно так его слова передал глава ЦРУ Уильям Бернс, выступая вчера на FT Weekend в Вашингтоне.

    Как пишет FT, Бернс сказал, что «горький опыт первых 10 – 11 недель конфликта стал сюрпризом для китайского руководства, и возможно это повлияет на его расчёты в отношении Тайваня». Также Си осознает репутационный ущерб, который наносится Китаю, из-за связей с Россией, начавшей войну против на Украины.

    И еще Си (опять же, со слов Барнса) недоволен тем, что Путин, сам того не желая, сблизил европейцев и американцев, и теперь это подрывает решимость Китая в отношении получения контроля над Тайванем.

    Ну, что ж, посмотрим, как дальше будет себя вести Китай. На днях технологические компании Lenovo и Xiaomi втихаря, без публичных заявлений, ушли с российского рынка. В целом, экспорт технологической продукции из Китая в Россию, по информации The Wall Street Journal, в марте уменьшился, по сравнению с февралем (поставки лэптопов сократились более чем на 40%, смартфонов – почти на две трети, а телекоммуникационных баз – на 98%).

    Хотя то, что Си прямо «шокирован войной» – ну, не знаю. С учетом Олимпиады, и того, что Путин мог озвучивать сроки вторжения. Но провалом блиц-крига и увязанием России в войне, в также объединением Запада – да, вполне мог. И это тем более вынуждается Китай определиться с более четкой позицией. Похоже, начал определяться.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Китай ЦРУ Україна окупація #stoprussia
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    Китай почав визначиться зі своєю позицією щодо агресії Росії проти України