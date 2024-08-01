Колишній білоруський дипломат викрив головний страх Лукашенка: 2025 рік – критичний

Ексміністр сказав, що без підтримки РФ Лукашенко не зможе знову стати президентом Білорусі

У 2025 році закінчується термін самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенко, тому він боїться, що його скинуть із посади. Про це заявив ексміністр культури країни Павло Латушко в інтерв'ю fakt.pl.

«Його нинішній термін закінчується в 2025 році. Ніхто не обманює себе, що Мінськ раптом вирішить провести вільні та чесні вибори, але місцевий диктатор вже намагається прикрити собі спину», – зауважив Латушко.

Ексміністр додав, що без підтримки РФ Лукашенко не зможе втриматися на посаді президента Білорусі.

«Те, що Лукашенко ще більше підпорядковується Росії, пов’язано з тим, що він хоче перепризначитися президентом у 2025 році. Без підтримки Росії йому це не вдасться. Якщо Кремль його не підтримає, його скинуть», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко пообіцяв розширити співпрацю з Пхеньяном у посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.