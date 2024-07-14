Удар по нафтобазі в Ростовській області 13 липня: з’явилося відео влучання

Охоронець нафтобази безуспішно намагався збити ціль за допомогою антидронової

Уранці 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області РФ. Російські ЗМІ поширили відео, на якому зафіксований момент влучання.

На відео з камер спостереження можна помітити, як охоронець безуспішно намагається збити безпілотник за допомогою антидронової.

Нагадаємо, що атаку на нафтобазу з пальним у Ростовській області Росії у ніч проти 13 липня здійснили дрони Служби безпеки України. За словами співрозмовника «Главкома» в правоохоронних органах, дрони атакували обʼєкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Для гасіння пожежі, яка виникла на місці удару, залучили майже півсотні людей та 14 одиниць техніки. Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Загалом Силам оборони України вже вдалося здійснити понад 30 успішних ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах.