Прем'єр Індії пояснив, чого хоче від свого «друга Путіна» під час візиту до Москви

Прем'єр-міністр Індії перебуватиме у Москві два дні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перед вильотом до Москви заявив, що дуже чекає на можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба МЗС південно-азіатської держави. Крім того, він назвав лідера Кремля «своїм другом», пише aajtak.in.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість розглянути всі аспекти двосторонньої співпраці з моїм другом президентом Володимиром Путіним і поділитися поглядами на різні регіональні та глобальні питання», – сказав Моді.

У Кремлі підтвердили, що прем'єр Індії переубватиме у Росії з офіційним візитом 8-9 липня. З Путіним вони обговорять перспективи подальшого розвитку відносин Нью-Делі та Москви, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного.

Водночас, видання aajtak.in називає візит Моді «особливим та хвилюючим» і посилаючись на програму двосторонніх переговорів та інформацію посла Індії в Росії Вінея Кумара повідомило, що відбудеться приватна зустріч прем'єр-міністра Моді з президентом Путіним. Після цього будуть проведені переговори на рівні делегацій. «Згодом президент Путін організує обід для прем'єр-міністра та його делегації. Разом з відвідуванням виставкового центру також відбудеться обмін двосторонніми документами підготовка яких приває», зазначили жуналісти з Індії

Раніше журналісти Reuters писали, що під час свого візиту до Росії Нарендра Моді також має намір порушити питання щодо участі громадян Індії у спеціальній військовій операції в Україні. Як повідомляв міністр закордонних справ Виная Кватра, наразі у бойових діях на боці російських військ можуть брати участь від 30 до 40 громадян Індії.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Москву. Останнього разу Моді був у Москві у 2015 році, а востаннє відвідував Росію у 2019 році, коли брав участь у Східному економічному форумі у Владивостоці. Також Індія не засудила вторгнення Росії в Україну та не підписала декларацію за підсумками мирного саміту у Швейцарії.