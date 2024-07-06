Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому

Російським пропагандистам доручено переконувати громадян РФ, що саме Україна відмовляється від миру

Російська влада вигадала нову назву для так званої «спеціальної військової операції», якою в Росії іменують війну в Україні, – «український конфлікт». Про це інформує російське опозиційне видання «Медуза».

Згідно з новою методичкою Кремля, головні наративи державних медіа РФ повинні полягати в тому, що «Росія не відмовляється від діалогу», але «Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів». Також рекомендується характеризувати реальний ультиматум диктатора Володимира Путіна як «чітку позицію», яка нібито позбавляє Україну та її союзників «можливостей для вивертів і обману». Також пропагандисти повинні звинувачувати Київ у дискредитації себе та зриві будь-яких домовленостей.

«Мирна ініціатива Росії може в найкоротші терміни завершити конфлікт в Україні. Запропонований Росією план за готовності Києва і Заходу дасть змогу негайно припинити бойові дії і почати переговори», – йдеться в методичці Кремля.

Нагадаємо, що 14 червня Путін висунув нові умови миру: Київ має відмовитися від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ – повністю вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На думку американських аналітиків, заяви російського диктатора щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

Як відомо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.