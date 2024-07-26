Білорусь планує розширити співпрацю з Північною Кореєю

Лукашенко заявив, що буде працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР

«Буду працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР, наповненням її новим змістом, спільними програмами», – Лукашенко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв розширити співпрацю з Пхеньяном у посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Про це повідомляє Reuters.

«Запевняю, що буду працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР, наповненням її новим змістом, спільними програмами, які принесуть взаємну вигоду для підвищення добробуту народів наших країн», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з військовою делегацією Росії на чолі із заступником міністра оборони Криворучком. Зазначається, що Криворучко перебуває із візитом у Північній Кореї. Наразі невідомо, з ким ще зустрічався заступник міністра оборони РФ і якою була мета його візиту.

Також північнокорейська елітна делегація військової підготовки вирушила з візитом до Росії. Це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання диктаторами пакту про тіснішу військову співпрацю.