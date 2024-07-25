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Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу санкцій
Сторони обговорили питання захисту прав громадян України на території Гонконгу
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Кулеба закликав адміністрацію Гонконгу вжити заходів, аби позбавити Росію та ворожі компанії можливості обходити міжнародні санкції

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в межах поїздки до Китаю приїхав у Гонконг. Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

Під час візиту Кулеба зустрівся з главою адміністрації Спеціального Адміністративного Району Гонконг Джоном Лі. Сторони порушили питання нових можливостей для торгівлі та інвестицій в контексті відновлення України.

Також під час розмови Кулеба закликав адміністрацію Гонконгу вжити заходів, аби позбавити Росію та компанії ворога використовувати Спеціальний Адміністративний Район для обходу санкцій.

«Глава МЗС України наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні. Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права», – йдеться в повідомленні.

Зокрема сторони обговорили питання захисту прав громадян України на території Гонконгу. Пізніше Кулеба зустрівся з представниками гонконзького бізнесу.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Як повідомлялося, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».

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Теги: санкції росія МЗС Дмитро Кулеба Гонконг Китай дипломатія

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