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Доходи РФ від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Доходи РФ від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму – Bloomberg
Росія заробила $16,7 млрд від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці
фото з відкритих джерел

Нафтова галузь є ключовим джерелом доходів для російського бюджету

 

Доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними агентства, Росія заробила $16,7 млрд від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці. Проте доходи країни від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з роком раніше.

Зниження місячного доходу відбулося через те, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.

Середня ціна на нафту в Росії у червні трохи зросла до $70,39 за барель з 70,05 у травні, але вищі ціни не компенсували зниження експортних потоків.

Росія у червні отримала мінімальний дохід від експорту нафти за чотири місяці
Росія у червні отримала мінімальний дохід від експорту нафти за чотири місяці
фото: Bloomberg

Російська нафта в середньому продовжувала торгуватися значно вище «цінової стелі» в $60, встановленої країнами «Групи семи» у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Bloomberg зазначає, що нафтова галузь є ключовим джерелом доходів для російського бюджету. Але постійне падіння обсягів російського експорту нафти, що триває з березня, за оцінками МЕА, не свідчить про загальний менший потік грошей у скарбницю Кремля.

Російські податки на нафту, які приносять надходження до бюджету, в основному базуються на обсягах видобутку, національній ціні нафти і обмінному курсі рубля до долара.

У червні податки на нафту принесли російському бюджету близько $6,7 млрд, що майже на 50% більше, ніж рік тому, свідчать дані Мінфіну.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «Великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

Як повідомлялося, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

До слова, Польща сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту.

Читайте також: За кулісами санкцій. Як «тіньовий флот» тримає Росію на плаву
Теги: санкції нафта росія експорт

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