Ексрадник президента Румунії: Придністров’я не є для нас проблемою

«Навіщо надавати Росії аргументи, коли у вас є зрілий плід, який згодом сам впаде вам у руки?»

Придністров’я не є проблемою для Республіки Молдова, наразі головним викликом у країні є вибори. Про це повідомив колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу.

Радник президента Румунії переконаний, що з Придністров’ям все вирішиться, коли буде побудований альтернативний канал для постачання газу з Республіки Молдова до них (з початку наступного року Придністров’я перестане отримувати газ з Росії – «Главком»).

На думку Кіфу, Росія більше нічого не зможе запропонувати Придністров’ю, адже вона «не має іншої можливості постачати газ туди, окрім як через територію України».

Навіть якщо росіяни знайдуть обхідний шлях, це їм коштуватиме додаткові 90 доларів за кожні 100 кубометрів, прогнозує експерт.

«Тому їм немає сенсу це робити», – вважає радник президента Румунії.

За словами Кіфу, у Румунії вважають неприйнятним військове вирішення придністровського питання.

«Не має значення, як ви потрапите на територію Республіки Молдова – за запитом, чи за згодою. Якщо ви це зробите, ви надасте додаткові аргументи Росії. Навіщо надавати Росії аргументи, коли у вас є зрілий плід, який згодом сам впаде вам у руки?», – вважає експерт.

На думку радника, стратегія України та Румунії щодо Придністров’я має полягати в тому, щоб допомогти Республіці Молдова його реінтегрувати.

«Тобто, створити для нього такі залежності та умови (наприклад таку охорону кордону з Україною, за якої вони не матимуть можливості для контрабанди, а отже – для заробітку), за яких єдиним способом для них вижити буде звернутись до Кишинева», – пояснив Кіфу.

Нагадаємо, Україні й Румунії потрібно прийти на допомогу Молдові, щоб остаточно відгородити країну від Москви та сприяти відновленню її територіальної цілісності. Про це розповів колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв'ю «Главкому».

До слова, Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проєкту «газ на електроенергію». Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.

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