Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО

У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і привітав його з призначенням на посаду нового генерального секретаря НАТО. Про це він повідомив у Telegram.

«Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО.

Під час розмови Зеленський також привітав Рютте з призначенням та обговорив майбутню взаємодію України з Альянсом.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.

Як повідомлялося, на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже в липні, Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.

До слова, США та союзники обговорюють, які зобов’язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні.