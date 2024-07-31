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Кремль після ядерних погроз знову заговорив про мирні переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кремль після ядерних погроз знову заговорив про мирні переговори
21 травня росіяни розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Міноборони зауважує, що третій етап спрямований на підтримку готовності російської армії до застосування нестратегічного ядерної зброї РФ

У Росії розпочався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил. Про це повідомляє Міноборони країни.

У ході навчання будуть відпрацьовані питання підготовки частин збройних сил РФ до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

«У рамках даного етапу навчання особовий склад ракетних з'єднань Південного та Центрального військових округів відпрацює навчально-бойові завдання отримання спеціальних навчальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування у призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зауважує, що третій етап спрямований на підтримку готовності російської армії й техніки частин бойового застосування нестратегічного ядерної зброї РФ до виконання бойових завдань.

Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков на своєму брифінгу заявив, що «Росія залишається відкритою до переговорів щодо України».

Нагадаємо, бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

У рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Раніше російське міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну.

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Теги: росія ядерна зброя Міноборони РФ військові навчання навчання росіяни

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