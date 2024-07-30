Зеленський відвідав Волинь та перевірив укріплення на кордоні з Білоруссю

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області

Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Волинської області, де провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння, натомість очільники ОВА поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону фото: president.gov.ua/Офіс президента

Також президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Володимир Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

З початку повномасштабного російського вторгнення тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області фото: president.gov.ua/Офіс президента

«З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати», – зазначив президент.

Нагадаємо, у День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що будівництво оборонних споруд за кілька місяців буде закінчене на всіх напрямках. На деяких напрямках до 98% робіт уже виконано.

До слова, Збройні сили України відзвітували про цілодобове будівництво оборонних споруд.