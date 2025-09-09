Колишній прем'єр-міністр Таїланду отримав рік в'язниці

Раніше політик був засуджений до восьми років ув'язнення за конфлікт інтересів, зловживання владою і корупцію

Суд визнав, що Таксин Чинават незаконно відбував покарання в лікарні

Верховний суд Таїланду ухвалив рішення ув'язнити колишнього прем'єр-міністра і мільярдера Таксина Чинавата на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

76-річний Таксин Чинават обіймав посаду прем'єр-міністра з 2001 року, доки не був усунутий від влади в результаті військового перевороту у 2006 році. Він повернувся до Таїланду у 2023 році і був засуджений до восьми років ув'язнення за конфлікт інтересів, зловживання владою і корупцію під час свого перебування при владі. Король Таїланду Маха Ваджіралонгкорн скоротив термін ув'язнення Таксина до одного року, а через шість місяців, у лютому 2024 року, він вийшов на волю умовно-достроково.

Попри вирок, політик жодної ночі не провів у тюремній камері. Він відбував покарання в розкішній палаті Головного поліцейського госпіталю Бангкока після того, як поскаржився на проблеми зі здоровʼям.

Аналітики вважають, що колишній чиновник уклав угоду з консервативним і роялістським істеблішментом країни про своє повернення в обмін на скорочення терміну ув'язнення, поблажливе ставлення або можливе помилування. Таксин Чинават повернувся того ж дня, коли політична партія його сім'ї знову взяла владу у свої руки.

Однак суд постановив, що тривале перебування політика в лікарні торік було незаконним, і наказав йому відбувати покарання в Бангкокській слідчій в'язниці.