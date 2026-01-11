Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес не вірить у розпад НАТО, попри складні відносини з адміністрацією Трампа

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю EFE наголосив, що Європа повинна інтегрувати свою промисловість та рухатися до створення власної армії, аби не залежати від «третіх сторін», пише «Главком».

На думку іспанського дипломата, агресивні кроки Вашингтона – зокрема втручання у справи Венесуели та погрози анексії Гренландії – є прямою спробою зламати чинні правила світового устрою. Альбарес підкреслив, що Європа має підтвердити свою відмову від використання примусу як інструменту зовнішньої політики. На його думку, питання Гренландії можуть вирішувати лише її мешканці та Данія, а не зовнішні гравці.

Попри складні відносини з адміністрацією Трампа, Альбарес не вірить у розпад Альянсу, називаючи такий сценарій малоймовірним.



Міністр підтвердив непохитну позицію Мадрида щодо територіальної цілісності України. Іспанія готова долучитися до майбутньої міжнародної миротворчої місії, попри погрози з боку Москви.

Відповідаючи на заяви РФ про те, що розгортання миротворців є «загрозою», Альбарес був категоричним:

«Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є саме російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не загрожували Росії».

Дипломат висловив жаль, що після десятиліть міцного трансатлантичного союзу до влади в США прийшла адміністрація з «іншими поглядами», але закликав європейських лідерів не поступатися власними цінностями та інтересами.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

Нагадаємо, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.