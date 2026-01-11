Головна Світ Політика
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
Паралельно з проурядовими мітингами, біля в’язниці Ель-Родео та центру «Ель-Елікоїде» збираються родичі опозиціонерів
фото: Reuters

У Каракасі триває напружене протистояння між прихильниками затриманого Ніколаса Мадуро та новою перехідною адміністрацією. На тлі звільнення перших груп політв’язнів США оголосили про призупинення військових ударів та готовність до дипломатичного діалогу

Станом на 11 січня 2026 року Венесуела перебуває в епіцентрі радикальних політичних змін. Після захоплення Ніколаса Мадуро американським спецназом та його доправлення до суду Нью-Йорка, владу в країні тимчасово перехопила Делсі Родрігес. Вона розпочала ризиковану гру: обіцяє «врятувати» Мадуро, але водночас йде на поступки Вашингтону, звільняючи опозиціонерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

10 січня на вулиці Каракаса вийшов марш прихильників Мадуро. Активісти лівого руху «чавістів» вимагають звільнення «викраденого президента», називаючи дії США військовою агресією. Ситуація в столиці залишається напруженою: попри затримання журналістів напередодні, протести не вщухають. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес заявила в ефірі державного ТБ: «Ми не заспокоїмося, доки президент Мадуро не повернеться».

Паралельно з проурядовими мітингами, біля в’язниці Ель-Родео та центру «Ель-Елікоїде» збираються родичі опозиціонерів. Станом на ранок 11 січня підтверджено звільнення 18 осіб, серед яких координатор партії Марії Коріни Мачадо – Вірхіліо Лаверде, а також іноземні правозахисники (зокрема, громадяни Іспанії). Загалом у тюрмах залишається понад 850 політичних в'язнів. Багато з них перебували в режимі «інкомунікадо», що міжнародні організації прирівнюють до тортур. Родрігес пообіцяла, що «значна» кількість людей вийде на волю до початку офіційних переговорів із США.

Дональд Трамп позитивно оцінив перші звільнення, назвавши їх ознакою «прагнення до миру». Це стало підставою для скасування запланованої другої хвилі авіаударів по військових об'єктах Венесуели.

Також президент США анонсував зустріч із лідеркою опозиції Марією Коріною Мачадо, яка має відбутися наступного тижня. Цікаво, що раніше Трамп критикував Мачадо за прийняття Нобелівської премії миру, проте після її заяви про готовність «віддати нагороду Трампу», риторика Білого дому стала значно прихильнішою.

МЗС Венесуели вперше з 2019 року заявило про прямі контакти з Держдепартаментом США щодо відновлення дипломатичних відносин. Американські посадовці вже відвідали Каракас для технічного огляду будівлі посольства. Головною метою США залишається забезпечення демократичного транзиту влади та збільшення видобутку венесуельської нафти, щоб створити тиск на світові енергетичні ринки.

Як відомо, Державний департамент США видав екстрене попередження для своїх громадян, закликаючи їх утриматися від поїздок до Венесуели, а тих, хто вже перебуває в країні – негайно виїхати. Як повідомляє посольство США, ситуація в країні стала критично небезпечною через активність озброєних угруповань («колектівос»), які встановлюють незаконні блокпости для полювання на американців.

Дипломатичне відомство присвоїло Венесуелі найвищий рівень небезпеки, посилаючись на цілу низку загроз.

