Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна за прикладом Мадуро

Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі під час свого візиту до української столиці зробив резонансну заяву, підтримавши ідею притягнення російського диктатора до відповідальності через арешт

Міністр оборони Британії Джон Гілі провів пряму паралель між нещодавнім затриманням венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та необхідністю правосуддя для російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що не проти викрасти Путіна, якби була така можливість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

Гілі сказав, що, маючи можливість викрасти будь-якого світового лідера, він «взяв би пів варту Путіна і притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини».

За його словами, воєнні злочини РФ включають «те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України», а також «викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені».

Вказуючи на пошкоджену дроном київську будівлю за його спиною, Гілі сказав, що вона «розповідає все, що потрібно знати про президента Путіна і його рішучість не тільки вести війну проти України, але й націлюватися на цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими».

«Цього чоловіка потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент», – підкреслив Гілі.

Нагадаємо, уряд Великої Британії спрямує £200 млн (близько $270 млн) на підготовку підрозділів до можливого розгортання в Україні. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі 9 січня 2026 року під час свого візиту до Києва.