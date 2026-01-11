Головна Світ Політика
Маск звинуватив Велику Британію у фашизмі через загрозу блокування X

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ілон Маск зазначив, що міністри Великої Британії прагнуть придушити свободу слова під будь-яким приводом

Відносини між власником платформи X Ілоном Маском та урядом Великої Британії перейшли у стадію відкритої конфронтації. Як повідомляє Bloomberg, мільярдер публічно звинуватив британську владу у фашистських методах та спробах запровадити тотальну цензуру, передає «Главком».

Приводом для різкої критики з боку Маска стала статистика, згідно з якою Британія нібито посідає перше місце у світі за кількістю арештів користувачів за їхні коментарі у соцмережах. Маск назвав країну «тюремним островом», заявивши, що місцеві міністри прагнуть придушити свободу слова під будь-яким приводом.

Проте за риторикою про свободу слова стоїть серйозна юридична претензія Лондона. Британський регулятор Internet Watch Foundation (IWF) виявив у даркнеті реалістичні порнографічні зображення дітей, створені за допомогою штучного інтелекту Grok, що вбудований у платформу X. Уряд вважає цей контент злочинним та таким, що порушує закони про захист дітей від насильства.

Наслідки для платформи можуть бути радикальними:

  • Кір Стармер назвав ситуацію «огидною» і висунув вимогу негайно посилити безпекові фільтри ШІ;
  • Міністерство технологій Британії нагадало, що регулятор Ofcom має право не лише виписувати мільярдні штрафи, а й через суд домогтися повного блокування доступу до соцмережі X на території країни.

Водночас Маск продовжує наполягати на своєму, анонсувавши відкриття вихідного коду алгоритмів X, щоб продемонструвати прозорість роботи платформи.

Нагадаємо, на платформі X Ілона Маска продовжується розповсюдження принизливих зображень дітей та жінок, одяг яких був видалений за допомогою цифрового вилучення за допомогою Grok AI.

Після кількох днів занепокоєння щодо використання чат-бота для зміни фотографій з метою створення сексуалізованих зображень справжніх жінок та дітей, роздягнених до спідньої білизни, без їхньої згоди, британський наглядовий орган у сфері комунікацій Ofcom заявив у понеділок, що «терміново зв’язався з X та xAI, щоб зрозуміти, які кроки вони вжили для виконання своїх юридичних обов’язків щодо захисту користувачів у Великій Британії». Ofcom додав, що оцінить необхідність розслідування на основі відповіді компанії.

Як відомо, компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно випустила нову модель Grok 4.1, яка вже доступна користувачам на офіційному сайті, у застосунках для iOS та Android, а також у сервісі X.

