Ізраїль у стані підвищеної готовності через можливе втручання США в Іран – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Reuters

На тлі масштабних антиурядових протестів в Ірані, Ізраїль привів свої сили у стан бойової готовності, готуючись до можливої військової операції Сполучених Штатів проти режиму аятол

Ситуація на Близькому Сході станом на неділю, 11 січня 2026 року, стрімко наближається до точки кипіння. Після того як президент США Дональд Трамп заявив про готовність «допомогти» іранському народу у повстанні проти теократії, Ізраїль розпочав консультації з питань безпеки. Головною темою обговорення стала координація дій у разі прямого втручання Вашингтона у внутрішні справи Ісламської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відбулася розмова між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та державним секретарем США Марко Рубіо. За інформацією ізраїльських джерел видання, сторони детально обговорили сценарії можливого втручання США в Іран.

Ізраїль не висловив бажання втрутитися в справи Ірану, оскільки країну охопили протести, а напруженість між двома заклятими ворогами загострилася через занепокоєння Ізраїлю щодо ядерних програм Ірану та програм розробки балістичних ракет.

В інтерв'ю виданню Economist, опублікованому в п'ятницю, Нетаньяху заявив, що для Ірану будуть жахливі наслідки, якщо він нападе на Ізраїль. Натякаючи на протести, він сказав: «Щодо всього іншого, я думаю, нам слід подивитися, що відбувається всередині Ірану».

Нагадаємо, ситуація в Ірані станом на неділю, 11 січня 2026 року, загострилася до межі. Попри тотальне відключення інтернету та телефонного зв'язку, правозахисникам вдалося підтвердити загибель щонайменше 116 протестувальників. Режим аятоли Хаменеї готує жорсткі репресії, тоді як Дональд Трамп відкрито заявляє про готовність США втрутитися.

Теги: Іран Ізраїль США протест

