Криваве протистояння в Ірані: кількість загиблих за останні дві доби може сягати 2000 осіб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Криваве протистояння в Ірані: кількість загиблих за останні дві доби може сягати 2000 осіб
фото: скріншот з відео

Загальнонаціональні протести проти теократичного режиму в Ірані тривають уже два тижні. Влада погрожує смертною карою «ворогам Бога», а Білий дім застерігає Тегеран від «ігор» із президентом США.

Ситуація в Ірані станом на неділю, 11 січня 2026 року, загострилася до межі. Попри тотальне відключення інтернету та телефонного зв'язку, правозахисникам вдалося підтвердити загибель щонайменше 116 протестувальників. Режим аятоли Хаменеї готує жорсткі репресії, тоді як Дональд Трамп відкрито заявляє про готовність США втрутитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

За даними агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість жертв насильства сягнула 116 осіб, а понад 2600 протестувальників перебувають за гратами. Влада Ірану намагається приховати реальні масштаби повстання, повністю відрізавши країну від глобальної мережі. Тим часом за оцінками Iran International, за останні 48 годин в Ірані було вбито понад 2000 протестувальників. Повідомляється, що протестувальники підпалили будівлю Національного банку на заході Тегерана.

«Ми боїмося найгіршого. У 2019 році вони вбили сотні людей під час тиші в ефірі», – застерігає Алі Рахмані, син ув'язненої нобелівської лауреатки Наргес Мохаммаді.

Іранське державне телебачення дедалі частіше називає демонстрантів «терористами». Генеральний прокурор країни Мохаммад Мовахеді Азад офіційно попередив: будь-який учасник протестів буде визнаний «ворогом Бога» (moharebeh), що згідно з місцевими законами карається смертною карою. Судові процеси наказано проводити «без поблажливості та співчуття».

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку іранському народу. За інформацією New York Times, Пентагон уже надав Трампу варіанти можливих військових ударів по об'єктах режиму, хоча остаточного рішення ще не прийнято. Державний департамент США додав: «Не грайте в ігри з президентом Трампом. Коли він каже, що щось зробить, він це має на увазі».

Протести, які розпочалися 28 грудня, мають глибоке економічне коріння. Курс іранського ріала обвалився до катастрофічної позначки – понад 1,4 млн за $1. Міжнародні санкції, запроваджені через ядерну програму Тегерана, остаточно підірвали добробут громадян. Те, що починалося як економічний бунт, швидко перетворилося на прямий виклик теократичній системі з гаслами «Смерть Хаменеї!».

Через нестабільність авіакомпанії, зокрема Austrian Airlines та Turkish Airlines, уже почали масово скасовувати рейси до іранських міст, побоюючись початку бойових дій.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За даними правозахисного агентства HRANA, лише за останні два тижні загинуло щонайменше 65 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2300 осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

