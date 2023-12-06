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Країни G7 введуть заборону на прямі постачання російських алмазів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни G7 введуть заборону на прямі постачання російських алмазів
фото з відкритих джерел

Заборона на імпорт почне діяти з 1 січня 2024 року

Президент США Джо Байден та лідери країн «Великої сімки» (G7) погодилися ввести заборону на російські алмази. Про це йдеться  в спільній заяві лідерів G7.

Західні країни остаточно домовилися запровадити санкції щодо алмазів із Росії. Заборона на імпорт почне діяти з 1 січня 2024 року, протягом наступного року ембарго на обіг цих каменів буде впроваджуватися поетапно.

Згідно з новими заходами, країни заборонять непромислові алмази з Росії з січня, а російські алмази, що продаються через треті країни, будуть підпадати під ембарго з березня.

Лідери G7 також планують посилити контроль за використанням Росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, щоб забезпечити обмеження ціни на російську нафту.

Як повідомлялося, Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями. 

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

До слова, Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

Теги: Європейський союз імпорт ембарго експорт санкції росія

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