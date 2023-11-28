Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP

З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на «непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами»

За інформацією ЗМІ, заборона поширюватиметься на торгівлю алмазами походженням з Росії, що надійде транзитом або безпосередньо з РФ

Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями. Про це повідомляє AFP.

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Згідно з документом, з яким ознайомилося AFP, заборона поширюється на торгівлю алмазами походженням з Росії, що надійде транзитом або безпосередньо з Росії, а також російськими діамантами, огранованими та відполірованими у третіх країнах.

З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на «непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами».

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Заборона на імпорт російських діамантів, огранованих або полірованих у третіх країнах, буде запроваджена поетапно у період із березня по вересень наступного року.

«Це поетапне впровадження... враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та зводить до мінімуму збої для учасників ринку», – йдеться у проєкті.

Як зазначає AFP, використовуючи зчитувач кодів, працівники алмазної галузі можуть отримувати доступ до файлів, прикріплених до унікальних кодів, і додавати нові, наприклад квитанції про купівлю, експортні ліцензії та сертифікати автентичності.

У випадку проблем експортери можуть використовувати систему iTraceiT для надання додаткових доказів, що підтверджують, що їх алмази не отримані з Росії.

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Як повідомлялося, Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в межах 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

До слова, Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.