Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP
З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на «непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами»
фото з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, заборона поширюватиметься на торгівлю алмазами походженням з Росії, що надійде транзитом або безпосередньо з РФ

Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями. Про це повідомляє AFP.

Згідно з документом, з яким ознайомилося AFP, заборона поширюється на торгівлю алмазами походженням з Росії, що надійде транзитом або безпосередньо з Росії, а також російськими діамантами, огранованими та відполірованими у третіх країнах.

З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на «непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами».

Заборона на імпорт російських діамантів, огранованих або полірованих у третіх країнах, буде запроваджена поетапно у період із березня по вересень наступного року.

«Це поетапне впровадження... враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та зводить до мінімуму збої для учасників ринку», – йдеться у проєкті.

Як зазначає AFP, використовуючи зчитувач кодів, працівники алмазної галузі можуть отримувати доступ до файлів, прикріплених до унікальних кодів, і додавати нові, наприклад квитанції про купівлю, експортні ліцензії та сертифікати автентичності.

У випадку проблем експортери можуть використовувати систему iTraceiT для надання додаткових доказів, що підтверджують, що їх алмази не отримані з Росії.

Як повідомлялося, Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в межах 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

До слова, Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

Читайте також: Санкції проти Росії. Поточні результати
Теги: санкції росія Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський сьогодні підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
23 листопада, 19:14
Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
23 листопада, 12:14
3574 військових та 763 цивільних українців позбавлені волі у РФ
Комісія з питань встановлення факту полону озвучила проміжні цифри
17 листопада, 14:47
Росіяни завжди брехали про свою та чужу історії
Історія Росія по-новому. Кремль продовжує спотворювати факти
15 листопада, 18:46
Одна з компаній належить австрійському холдингу, що досі присутній в РФ, інша – російському мультимільйонеру Йосифу Шмідту
ЗМІ: Власники компаній Ecosoft та Аквафор продовжують працювати в Росії
7 листопада, 17:31
Секретар Ради безпеки РФ заявив, що країна вперше має більше ядерних ракет, ніж її конкуренти
Аналітики ISW розповіли, для чого Росія використовує ядерну риторику
5 листопада, 05:15
Росія розпочала на Донбасі свій контрнаступ, хоч так його й не називає
Контрнаступ росіян. На що розраховує Кремль?
4 листопада, 08:56
Путін сьогодні перетворився на посміховисько
Жалюгідне видовище. Росія перетворилась на країну-імпотента
3 листопада, 17:47
Центробанк ЄС стурбований ситуацією у Секторі Гази та Ізраїлі
«Небезпечна ситуація». Центробанк ЄС заговорив вплив війни в Ізраїлі на економіку
2 листопада, 17:31

Економіка

Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP
Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP
США виділили $25 млн для енергетики України
США виділили $25 млн для енергетики України
Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом
Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом
Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект
Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект
Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС
Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС
Іноземний бізнес сплатив $20 млрд у бюджет РФ за рік до повномасштабного вторгнення
Іноземний бізнес сплатив $20 млрд у бюджет РФ за рік до повномасштабного вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
56K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
32K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
25K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
24K
«Батько не залишив заповіту». Син Кернеса розповів, як родина ділила спадок ексмера Харкова
13K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua