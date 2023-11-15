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Bloomberg розповів, що Євросоюз планує заборонити РФ в наступному пакеті санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Bloomberg розповів, що Євросоюз планує заборонити РФ в наступному пакеті санкцій
Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС
фото з відкритих джерел

ЄС пропонує додати до заборонених товарів хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які РФ використовує у війні

Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи ЄС.

Зазначається, що пропозиція на цю заборону міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт алмазів та заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту. Держави-члени планують обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як їх буде схвалено.

Серед інших предметів, що ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів Москви.

Згідно з проєктом, пакет передбачає заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах.

  • Євросоюз також пропонує:
  • Заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають рахунки та депозитарні послуги криптоактивів;
  • Заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового проєктування та виробництва;
  • Вимагати, щоб фірми в Європі, якими володіють або контролюють росіяни, отримували дозвіл на переказ коштів з ЄС;
  • Ввести вимогу до експортерів вносити в контракти пункти про заборону реекспорту з Росії окремих товарів.

Напередодні понад 30 світових міжнародних дипломатів та діячів закликали лідерів держав Європейського Союзу схвалити рішення, щоб дозволити Україні використовувати російські активи.

Нагадаємо, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю.

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Теги: санкції Європейський союз росія

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