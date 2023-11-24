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У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Військовослужбовця визнали винним у дезертирстві
фото ілюстративне

У суді чоловік пояснив, що не хотів повертатися на фронт через емоційний стан дружини

Мобілізований із Бурятії Зорігто Арабжаєв купив фальшиву довідку про свою смерть, щоб не повертатися на війну. Його викрили і суд засудив військового на п'ять років колонії за дезертирство. Про це повідомляє «Сибір.Реалії» з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що Арабжаєва мобілізували у листопаді 2022 року. Весною він приїхав у відпустку, але в частину після нього не повернувся. Коли військові прийшли додому до Арабжаєва, його син показав довідку про смерть батька. Пізніше з'ясувалося, що документ є фальшивим. Співробітники військової поліції затримали Арабжаєва 4 травня.

У суді чоловік пояснив, що не хотів повертатися на фронт через емоційний стан дружини. У вересні 2022 року в ДТП загинув старший син Арабжаєвих, а за два місяці мобілізували Зоригто. Дружина переживала за нього та загрожувала суїцидом, якщо він повернеться на війну. Через це Арабжаєв вирішив замовити довідку про свою смерть.

Суд зазначив, що у сім'ї була негативна психологічна атмосфера, що вплинуло на дії підсудного. При цьому дружина Арабжаєва не зверталася за медичною допомогою. Військовослужбовця визнали винним у дезертирстві та засудили до п'яти років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали вже близько 322 900 осіб.

Теги: війна росія суд

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