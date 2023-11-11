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На Дніпропетровщині є влучання дронів: виникла пожежа (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Дніпропетровщині є влучання дронів: виникла пожежа (фото)
У результаті влучання дронів виникла пожежа в будівлі
фото: Сергій Лисак/Facebook

Над Дніпропетровщиною українські оборонці збили п'ять «Шахедів»

У ніч на 11 листопада російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

П'ять дронів збили наші оборонці у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

«Але два «Шахеди» поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали», – повідомив Лисак.

Крім того, двічі агресор цілив по Марганецькій громаді на Нікопольщині. «Зробив понад пів десятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали», – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Із 19:00 10 листопада до 3:00 11 листопада російські терористи атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Під час удару було застосовано 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 та три ракети. У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

Уночі масштабна повітряна тривога на більшості території України тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги на околицях столиці працювала ППО. Дрони противника були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Вибухи лунали також в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській.

Також повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи.

Теги: Дніпропетровщина безпілотник окупанти росія війна

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