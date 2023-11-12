Данія продовжить дозвіл на проживання для українських біженців

Українцям не буде потрібно повторно надавати свої біометричні дані, такі як фотокартка та відбитки пальців

Данія продовжить дозвіл на проживання українських біженців до 17 березня 2025 року. Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

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Планується, що до березня 2024 року Міністерство імміграції та інтеграції Данії проведе перевірку стану справ українців, які отримали дозвіл на проживання. Якщо вони продовжуватимуть відповідати умовам тимчасового захисту, їх дозвіл буде продовжено автоматично.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявило, що українцям не буде потрібно повторно надавати свої біометричні дані, такі як фотокартка та відбитки пальців.

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Варто зазначити, що в березні 2022 року данський уряд прийняв закон «Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України». Він дає змогу українським біженцям легалізувати своє перебування в Скандинавській країні й отримати низку соціальних прав.

Раніше повідомлялося, що влада Португалії оголосила, що продовжує термін дії дозволів тимчасового захисту для людей з України на 6 місяців – до березня 2024 року. У країні перебувають понад 56 тис українців.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено вчора.

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До слова, у Португалії поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців через звинувачення у передачі Росії особистих даних українських біженців. Про це повідомляє Європейcька правда.

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету міста Cетубал, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи «Єдинство», членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

Старт скандалу дала публікація 29 квітня газети Expresso. У ній стверджувалося що російське подружжя із подвійним громадянством Ігор Хашин та його дружина Юлія ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.